Спустя 6 лет: В Донецке наконец-то заменили остекление Green Plaza (Фото)

В неподконтрольном украинской власти Донецке восстановили остекление в торгово-офисном центре Green Plaza, расположенном в центре города.

Летом 2014 года во время обстрела были повреждены выбиты 112 фасадных стекол. С того времени высотка стояла с оконными проемами, забитыми фанерой.

«Замена была дорогостоящей. Стекла каленые, большого размера, изготавливались в России, производилась за счет собственных средств торгово-офисного центра Green Plaza. Часть стекол была установлена в прошлом году, а оставшиеся – в этом», – рассказали в администрации ТОЦ.

Green Plaza – одно из самых высоких зданий Донецка. В довоенное время в нем располагались офисы различных компаний, кафе, бутики, развлекательный центр и пр. По словам местных жителей, за 6 лет задние полностью так и не «заселено».