Фокин пообещал поднять на ТКГ вопрос пенсий жителей неподконтрольного Донбасса

Первый заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ) Витольд Фокин обещает поднять на заседании группы вопрос пенсий граждан Украины, проживающих на неподконтрольной правительству части Донбасса, передает «Интерфакс – Украина».

«Я обещаю поднять этот вопрос на Трехсторонней контактной группе», – сказал Фокин на заседании парламентского комитета по вопросам государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, которое проходило во вторник в Киеве.

Он также заявил, что альтернативы Минским соглашениям на сегодняшний день не существует, «хотя очень много существенных и обоснованных жалоб на этот документ».

Фокин рассказал и о своей позиции к вопросу об амнистии. «Амнистия должна быть общей и только тогда в ней есть какой-то смысл, потому что она деморализует противника. Она тем самым сохраняет сотни и тысячи жизней», – сказал он.

Он отметил, что членам украинской делегации в ТКГ было бы легче работать, если бы Верховная Рада внесла изменения в свое постановление о местных выборах и назначила выборы в 18 ОТГ на подконтрольной Украине территории в Луганской и Донецкой областях.

Первый замглавы украинской делегации в ТКГ также сообщил, что президента Украины Владимира Зеленского «никогда вживую не видел», а отвечая на вопрос, работает ли глава офиса президента Андрей Ермак с членами украинской делегации, сказал: «Да, работает».

Ход заседания Витольд Фокин записывал на диктофон, чтобы «не перекручивали его слова и мысли».