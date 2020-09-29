Немедленно гнать на пенсию: Аваков осудил Фокина за высказывания по Донбассу

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков выступил с резкой критикой в адрес первого заместителя главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию на Донбассе (ТКГ) Витольда Фокина.

В частности, на своей странице в Facebook глава МВД высказался по поводу слов Фокина, что нет подтверждений войны РФ против Украины на Донбассе.

«Фокин, на войне, которой, как вы говорите, нет – погибли тысячи наших солдат и гражданских. Скажите это семьям погибших от русских градов под Саур-Могилой и Иловайском!?.. Мерзавец. "Их там нет" – это слова Путина, а не представителя Украины», – возмутился Аваков.

Он подчеркнул, что «слова Фокина за последние недели наносят колоссальный ущерб стране и приносят боль и гнев в сердца украинцев».

«Махрового идиота нельзя прятать за старостью. Немедленно гнать, как минимум, снова на пенсию», – заявил глава МВД.

Напомним, первый заместитель главы украинской делегации в Трехсторонний контактной группе в Минске Витольд Фокин заявил, что пока не видит доказательств того, что на Донбассе ведется война между Украиной и Россией. При этом он отметил, что против Украины воюют наемники из почти 30 стран мира, в том числе при поддержке Российской Федерации.