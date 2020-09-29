Концептуально: В Мариуполе показали новую центральную площадь без Ленина (Фото)

В Мариуполе завершили реконструкцию центральной площади Свободы. Ее торжественное открытие должно было состояться в эти выходные дни на День города, но из-за всеукраинского траура празднества были отменены, передает «Сайт города Мариуполя».

Но «строительный» забор убрали, и перед горожанами предстала обновленная площадь, пожалуй, впервые в Мариуполе отремонтированная так концептуально.

Вообще, площадь была построена в 1987 году. Она тогда не имела никакого названия и была насквозь пропитана советской символикой.

Территория немного оживилась после того, как тогдашний мэр Михаил Поживанов построил рядом свой луна-парк. Но проиграв на выборах, он забрал с собой и луна-парк. Площадь «осиротела», стала разрушаться.

Ночью 15 августа 2014 года неизвестные свалили самый большой в Мариуполе 8-метровый памятник Ленину, который располагался на пересечении улицы Мира и Строителей. С этого момента у площади началась новая веха истории.

Место «вождя пролетариата» занял князь Святослав. Этот памятник был установлен по инициативе полка «Азов», принимавшего участие в освобождении и защите Мариуполя от пророссийских захватчиков.

А 13 июня 2015 года на Дне празднования освобождения города глава СНБО Александр Турчинов официально объявил о переименовании площади в площадь Свободы.

Современная пл. Свободы стала частью реконструкции центра города и вобрала в себя целый комплекс смыслообразующих символов.

По задумке муниципалитета, территория от улицы Торговой до проспекта Строителей по проспекту Мира должна представлять единый комплекс пешеходной, прогулочной зоны.

6-новых арт-объектов связаны единой концепцией Духа Времени. Эти символы воплощают победы, национальные свершения и боль утрат нынешней войны.

Начинается комплекс с трогательного мурала на 15-этажке по проспекту Мира. Отсюда стартуют аллеи, ведущие на площадь. На здании изображена пострадавшая во время обстрела мкр «Восточный» Милана Абдурашитова. Девочку от смерти спасла ее мать, которая накрыла ее от осколков и погибла. Самой же Милане пришлось ампутировать ножку. На мурале девочка сжимает своего плюшевого медведя. Это изображение стало символом боли всех мариупольцев, которых коснулась война.

Следующий элемент композиции – скульптура «Противостояние», которая ранее стояла в Киеве. В метафорической форме арт-объект представляет собой конфликтную среду современности, битву добра и зла как во внешней среде, так и внутри каждого человека. Многие мариупольцы не оценили этот объект современного искусства и не поняли его назначение. Тем не менее, практика показала, что он является самым антивандальным, что уже плюс.

Подходя ближе к площади, можно увидеть траурный мемориал. Он посвящен всем военнослужащим, которые погибли, защищая Мариуполь и Украину. Изначально стела представляла собой герб Украины, по которому спускаются бронзовые листья дуба, символизирующие погибших воинов. Каждый лист – это судьба отдельного защитника Мариуполя. По листьям будет струиться вода, которая символизирует слезы.

Но пока любоваться этим памятником не приходится. Дело в том, что на выходных отдыхающие оторвали 60 дубовых бронзовых листьев – они были сорваны детьми, которые катались с памятника как с горки. В итоге, на двух склонах трезубца осталось только 26 листьев.

Ныне над их восстановлением трудятся рабочие.

Над самой площадью «парят» 25 белых голубей с подсветкой. Они олицетворяют 25 областей Украины и мирное небо над Украиной.

Завершает экспозицию арочная конструкция Колокол мира. Это также символ благополучия и дружбы. Его звон должен звучать в День Земли вместе со всеми «Колоколами Мира». Но на прошедших выходных в бронзовый колокол звонили все желающие. Поэтому решили его язычок снять. Он будет вешаться только на специальные события и звенеть в умелых руках. Молчаливый колокол не вызывает особого внимания у горожан, поэтому около него пусто.

Последним арт-объектом площади выступает, как и в начале ее – мурал. Это рисунок женщины, выпускающей из клетки птицу. Он символизирует свободу личности, будущее, новые возможности, открытость новым знаниям и противодействие домашнему насилию.

Концепция площади Свободы – демонстрация важности мира на земле и независимости Украины. Сохранить одно и защитить второе – вот основной смысл, каким наполнено обновленное пространство центра Мариуполя. Площадь Свободы – это сочетание удачных инфраструктурных решений и философской нагрузки.

Также на площадь «усилили» многофункциональной сценой – на ней могут проводиться как вечера классической музыки, так концерты и пьесы для школьников. Прослеживается четкое разделение возрастных зон на игровой площадке. Есть отдельное место для детей с инвалидностью. Визуально улучшило вид решение затянуть заброшенную автостоянку искусственной зеленью. Работают биотуалеты, мусорные баки установлены в достаточном количестве.