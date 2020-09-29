В Украине может подорожать электроэнергия, – нардеп

В Украине может подорожать электроэнергия. Об этом сообщил народный депутат Алексей Кучеренко, передает телеканал «Украина».

По мнению парламентария, реальных оснований для этого нет. Но так может решить Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. Таким образом чиновники попытаются расплатиться с долгами генерирующих компаний.

Первым могут повысить тарифы для промышленности, что непременно скажется на кошельках граждан, т.к. цены на продукты и услуги тоже поползут вверх.

«Буквально вчера было совещание и презентация в Минэнергетике. Министр Буславец обратилась к депутатам с просьбой поддержать закладку в бюджет средств в виде облигаций внутреннего займа для того, чтобы покрыть этот дефицит. А если мы не заложим средств в бюджете, то правительству придется повышать цену на электроэнергию как для промышленных, так и для населения. Поэтому, будем делать все, чтобы ни в коем случае не допустить повышения цен на энергоносители», – пояснил Алексей Кучеренко, первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и ЖКУ.