В Сети показали последствия пожара в РЛП «Краматорский» (Фото)

Вследствие недавнего пожара на территории регионального ландшафтного парка «Краматорский» (Донецкая обл.), выгорело около 8 гектаров лесных насаждений. Правоохранители открыли уголовное дело.

«Следствие предварительно установило, что произошло возгорание лесной подстилки и сухой травы. Выявлено несколько очагов пожара, причины его возникновения устанавливаются. Сумма нанесенного ущерба устанавливается», – сообщили в отделе коммуникаций полиции Донецкой области.

По факту пожара прокуратурой начато досудебное расследование по ст. 245 Уголовного кодекса Украины («Уничтожение или повреждение объектов растительного мира»). Санкция статьи предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы.

Жители Донетчины с возмущением комментируют произошедшее в соцсетях. Люди убеждены, что причиной пожара стали беспечные любители шашлыков и пикника на природе.

«Что ж вы наделали, люди?», – написала в Facebook жительница Бахмута Ангелина Шостак. Она опубликовала фото последствий пожара на заповедной территории.

Напомним, возле поселка Беленькое 27 сентября на территории РЛП «Краматорский» разгорелся пожар. В целом огонь уничтожил лесную подстилку на площади около 8,1 га и сухую траву на площади 4 га. По информации спасателей, причиной пожара стал предположительно поджог.