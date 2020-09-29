У 20 сотрудников: В Харьковском облсовете вспышка коронавируса

У главы Харьковского областного совета Сергея Чернова, а также у части депутатов и сотрудников аппарата облсовета подтвержден диагноз COVID-19, передает «Интерфакс – Украина».

«На данный момент у нас есть информация о том, что примерно у 20 человек (депутатов и сотрудников аппарата) диагноз подтвержден или есть симптомы COVID-19. В последнем случае люди на самоизоляции, ждут результатов тестов», – сообщил начальник отдела по работе с общественностью Харьковского облсовета Владимир Дягилев.

На 1 октября была назначена очередная сессия облсовета, но ее перенесли на 15 октября в связи с обострением ситуации по COVID-19 в Харькове и области.

Напомним, в начале сентября коронавирус диагностировали у мэра Харькова Геннадия Кернеса, и 10 сентября с двусторонним воспалением легких он был госпитализирован в горбольницу. В Харьковском горсовете опровергли информацию о коме и заявили, что вопрос о лечении за границей, о транспортировке «совершенно не рассматривался». Однако 16 сентября Кернеса спецрейсом транспортировали в Германию, он проходит лечение в берлинской клинике Charité.