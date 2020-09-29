Чтобы спина не болела: В Мариуполе 74-летний пенсионер радует прохожих цирковыми трюками (Видео)

В Мариуполе 74-летний пенсионер, известный как «дед Вова», удивляет прохожих цирковыми трюками. Выступает в ярком костюме и с цирковым инвентарем.

«Деда Вову» можно увидеть каждый день около подземного перехода. Говорит, что инвентарь для акробатических этюдов сделал сам.

«Это я делаю просто для здоровья, для развлечения. Чтобы не болела спина, тело», – поясняет он свое увлечение.

Владимир Дмитриевич в свои 74 года занимается спортом и ведет здоровый образ жизни. До выхода на пенсию работал на металлургическом предприятии. «Я работал машинистом роторного экскаватора на аглофабрике метзавода им. Ильича. Поэтому на пенсию пошел по "первому списку" (льготная пенсия, – ред.). И вот на пенсии уже 24 года», – рассказал мариуполец.

Пенсионер исполняет трюки в любую погоду. А чтобы защититься от вирусов – регулярно ест чеснок. «Я беру головку чеснока – зубчиков 4-5, мелко режу ножом, и проглатываю. Зажевываю лишь мякишем хлеба», – рассказывает он.

Местные жители отмечают, что пенсионер поднимает настроение пешеходам и автомобилистам.

«Великолепно к нему отношусь. Он безвредный, и людей любит, и с ним веселей», – говорит мариупольчанка Ксения Щербакова.

«Я вижу, как реагируют машины, как дети веселятся. Он несет позитив, и это главнок», – дополняет Иван Переяслов.

Владимир Дмитриевич постоянно меняет образы и цирковые реквизиты.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA:Донбасс»