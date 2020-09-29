Одна из пяти в регионе: В Рубежном заполнено отделение для больных COVID-19 (Видео)

В Рубежном (Луганская обл.) инфекционное отделение городской больницы полностью заполнено. Данная больница одна из 5-ти опорных по лечению больных COVID-19 в Луганской области. Сейчас здесь находятся 20 пациентов.

Как рассказал глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай, в данное отделение свозили всех тяжело больных коронавирусом. «Первый больно COVID-19 лечился именно там. То есть они первыми получили свой протокол лечения больных. У нас есть 5 опорных больниц. Они готовы принимать большое количество людей», – сказал он.

Напомним, всего в Луганской области с начала пандемии по состоянию на 29 сентября – 1 000 случаев коронавирусного заболевания (выздоровели – 528 пациентов, летальных случаев – 12). Но как отметил глава ЛугОГА, количество больных коронавирусом на Луганщине стремительно растет.