«Фокин» – это диагноз, – Яценюк

«Фокин» – это не личность, а диагноз. Такое мнение сегодня, 29 сентября, в Facebook высказал премьер-министр Украины 2014-2016 гг., лидер «Народного фронта» Арсений Яценюк.

«Болезнь антиукраинства, антигосударственности, неполноценности, подлизывания России, дремучей советскости», – считает политик.

«"Фокин" – это отсутствие пищи, зарплат и работы в начале 90-х, когда они царствовали. Это отсутствие совести и морали сейчас, когда они случайно всплыли, как все, что имеет способность всплывать», – добавил он.

Но Яценюк считает, что дело не в «Фокиных», т.к. их не избирал народ, за них не голосовали. «Слово за теми, кого выбрал народ. Слово и дело за президентом», – резюмировал он.

Напомним, первый заместитель главы украинской делегации в Трехсторонний контактной группе в Минске Витольд Фокин заявил, что пока не видит доказательств того, что на Донбассе ведется война между Украиной и Россией. При этом он отметил, что против Украины воюют наемники из почти 30 стран мира, в том числе при поддержке Российской Федерации.

Данное выступление вызвало резкую критику со стороны украинского политикума. В частности, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал Фокина за такую позицию «мерзавцем».