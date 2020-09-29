Нужно было 2 000 евро: Фонд Рината Ахметова спас мальчика из Енакиево

Сегодня, 29 сентября, – Всемирный день сердца. Фонд с 2013 года помогает детям с пороками сердца, а в 2017 это направление стало отдельным проектом «Ринат Ахметов – Детям. Здоровое сердце». Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

«Его участникам проводятся коррекционные операции по установке особого импланта – окклюдера. Главный плюс – не нужно делать полостную операцию. Весь процесс занимает около часа, а маленького пациента уже через несколько дней выписывают из больницы. В рамках проекта Фонд сотрудничает с ведущими медицинскими институтами страны. Благодаря этому в Украине оказывают высококачественную кардиологическую помощь в данном направлении. При этом сами врачи получают новый опыт и возможность работы с передовыми медицинскими технологиями. За время работы проекта было вылечено более 120 детских сердец. А это более 120 измененных к лучшему судеб, более 120 спасенных детских жизней. Согласно социологическим исследованиям, сегодня каждый третий житель Украины считает Фонд Рината Ахметова лидером украинской благотворительности в борьбе с заболеваниями сердца у детей», – рассказала Ирина Блажан, директор проектов и программ Фонда.

Одним из участников проекта стал 12-летний Павел Рощупкин. Головная боль, стремительное увеличение веса и высокое давление – таковы были симптомы заболевания у мальчика. «Это страшное чувство. Я не ела, не спала. Переживала очень сильно и тяжело. А когда нам озвучили стоимость операции от 2 000 евро, была просто шокирована. Такой суммы я бы не наскребла», – говорит Татьяна, мама Паши.

Женщина – переселенка из Ясиноватой, откуда вместе с двумя детьми бежала из-за обстрелов. Денег в семье едва хватает на самое необходимое. В такой ситуации обратились за помощью в Фонд Рината Ахметова. В скором времени Татьяна и Павел приехали в Киев. Уже на следующий день после операции мальчика выписали из больницы.

«У нашего пациента Павла был открытый боталлов проток. Мы закрыли его спиралью большего размера. Таким образом изолировали большой и малый круги кровообращения. Сейчас кровь у Павла течет абсолютно правильно. Фонд Рината Ахметова – одни из наших старых друзей. Мы уже много-много лет сотрудничаем. Все, кто обратился – получили нужный имплант», – пояснил эндоваскулярный хирург Игорь Дитковский.

А мама Павла не скрывает счастья: «Спасибо Фонду Рината Ахметова! Мы сегодня улыбаемся и все хорошо».

В рамках проекта помощь получают дети от новорожденных до 18 лет с регистрацией в Донецкой и Луганской областях из малообеспеченных и социально незащищенных семей.

На сегодняшний день проведено 124 операции по закрытию порока сердца.