Убил жену в «ЛНР»: Труп передали украинской стороне

В неподконтрольном украинской власти Луганске супруг на почве ревности убил жену и вывез труп в лесополосу. На следующий день после убийства подозреваемого задержали на подконтрольной Украине территории. Об этом сегодня, 29 сентября, сообщили в пресс-службе Луганской областной прокуратуры.

Мужчину задержали на украинско-российской границе в пункте пропуска «Меловое» (Луганская обл.). Он признался в убийстве. По его показаниям правоохранители установили место захоронения женщины и приняли меры по переправке ее тела для проведения экспертизы.

Судмедэкспертиза установила, что женщина умерла от механической асфиксии. «На ее теле были обнаружены многочисленные телесные повреждения, что свидетельствует о жестоком избиении перед удушением», – отметили в прокуратуре.

Сегодня, 29 августа, подозреваемого взяли под стражу без возможности внесения залога.

Мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления по ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство). Санкция статьи предусматривает от 7 до 15 лет лишения свободы.

Как сообщалось ранее, на пункте пропуска «Меловое» украинским силовикам сдался 55-летний житель Луганска, который признался в убийстве своей 51-летней жены. Он рассказал, что все произошло 22 сентября: находясь в состоянии алкогольного опьянения во время ссоры с женой он задушил ее и затем закопал тело в лесополосе. Полицейские связались с 26-летней дочерью мужчины, которая живет в Луганске, она подтвердила, что женщина отсутствует уже более недели.