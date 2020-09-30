В Луганске легковое авто врезалось в дерево: Есть погибший и пострадавшие (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Луганске произошли 2 ДТП. Об этом сообщает пресс-центр «МВД ЛНР».

28 сентября возле одного из домов в Жовтневом районе г. Луганска мужчина 1995 года рождения, управляя автомобилем Аudi-80, не справившись с управлением, совершил наезд на дерево. В результате ДТП водитель транспортного средства от полученных телесных повреждений скончался на месте. Пассажиры – девушка 2000 года рождения и мужчина 1996 года рождения – с многочисленными травмами госпитализированы.

Еще одна авария произошла 26 сентября в 16:10 на пересечении улиц Черноморская и Победоносная. Мужчина 1990 года рождения, управляя автомобилем Hyundai Elantra, при повороте налево не уступил дорогу транспортному средству ЗАЗ-1102 «Таврия» под управлением мужчины 1964 года рождения.

В результате ДТП водитель «Таврии» и женщина-пассажир 1945 года рождения с телесными повреждениями госпитализированы.

Как уверяют в «МВД», по фактам ДТП проводятся проверки.