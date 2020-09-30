В ОБСЕ сообщили о новом случае обстрела беспилотника Миссии

К востоку от Артема (Луганская обл.) беспилотный летательный аппарат (БПЛА) малого радиуса действия Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ попал под огонь из стрелкового оружия. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ, обнародованном 29 сентября.

Сообщается, что инцидент произошел днем 28 сентября.

«Днем 28 сентября во время полета БПЛА СММ малого радиуса действия на восточной окраине Артема члены патруля Миссии слышали 10 выстрелов из стрелкового оружия в пределах 800 м к востоку от своей позиции. По их оценке, огонь был направлен на БПЛА, который пролетал в 800 м к востоко-северо-востоку от позиции патруля», – говорится в отчете.

Также сообщается, что наблюдатели благополучно приземлили беспилотник и покинули этот район.