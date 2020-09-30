Размах крыльев – до 1,4 м: В парке «Клебан-Бык» биолог встретил канюка (Фото)

Во время очередного фенологического обследования территории регионального ландшафтного парка «Клебан-Бык» (Константиновский р-н, Донецкая обл.) биолог научного отдела встретил канюка обыкновенного (Buteo buteo). Об этом сообщила биолог парка Галина Семенихина‎ на странице в Facebook.

Как рассказала Семенихина, в определении вида опирались на данные специалистов по UkrBIN.

«Птица облетал свой охотничий участок, медленно паря над ней большими кругами и высматривая животных, которых можно поймать. Питается она преимущественно грызунами, и является довольно пластичным видом, поэтому легко может менять один тип корма на другой. Поедает всегда добычу, пойманную самостоятельно», – сообщила биолог.

«Гнездовые участки птицы выбирают преимущественно в высокоствольных лесах, граничащих с открытой местностью или где имеются значительные площади полян и долин. Поселяются в больших массивах леса и в маленьких лесах (байрачного типа) и рощах. Охотно гнездятся вблизи лесных болот, влажных долин и в пойменных лесах. Найден на гнездовании и в старых искусственных лесных насаждениях. Поэтому ландшафт парка "Клебан-Бык" птице пришелся по душе. Несмотря на то, что канюк обыкновенный встречается почти по всей территории Украины, птица находится под защитой Бернской и Боннской конвенций, а также Конвенции CITES», – добавила Семенихина.

Отметим, что, по информации из открытых источников, размах крыльев у взрослой особи – 1,1-1,4 м.