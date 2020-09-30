Нельзя путать официальное с личным: У Зеленского отреагировали на слова Фокина

В Офисе президента Украины заявили, что «неприятно поражены личными оценками и комментариями», которые дал первый заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе Витольд Фокин на заседании Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства. Об этом говорится в сообщении, обнародованном пресс-службой Офиса президента сегодня, 30 сентября.

«Очевидно, что каждый, кто представляет государство, должен всегда помнить, что нельзя путать официальное с личным. Если есть расхождения в позициях, а собственное видение, каким бы оно ни было, отличается от государственного, нужно выбирать государственное до тех пор, пока представляешь государство. Не личное, а именно государственное видение. Тем более официальная позиция Украины полностью совпадает с объективной реальностью и политической правдой. Именно с российского вторжения началась временная оккупация Автономной Республики Крым, города Севастополя и отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины. Именно это государство полностью контролирует временно оккупированные территории Украины и имеет решающее влияние на все, что там происходит. Это вполне очевидные истины», – говорится в сообщении.

«Работа украинской делегации в Трехсторонней контактной группе всегда базировалась на полном понимании национальных интересов Украины и абсолютной правды о войне, и кто есть кто в этой войне. Личные мнения каждого из представителей Украины не только ни разу не мешали переговорам, но и не противоречили официальной позиции государства, нашим основополагающим императивам и тем задачам, которые президент Владимир Зеленский поставил перед делегацией», – отметили в Офисе президента.

«Безусловно, заявлениям Витольда Фокина, которые категорически расходятся с официальными позициями государства, уже дана надлежащая оценка. Прежде всего – обществом, которое заплатило большую цену за свои идеалы. Этого нельзя не понимать. Тем более, что целью деятельности государства и его представителей является достижение устойчивого мира только на украинских условиях. А именно: абсолютное и длительное прекращение огня на Донбассе, освобождение всех удерживаемых лиц, вывод всех незаконных вооруженных формирований и военной техники с территории Украины, полная деоккупация и возвращение Украине контроля над границей с Россией. Для этого и работает наша делегация в Трехсторонней контактной группе», – говорится в сообщении.

Напомним, первый заместитель главы украинской делегации в Трехсторонний контактной группе в Минске Витольд Фокин заявил, что пока не видит доказательств того, что на Донбассе ведется война между Украиной и Россией. При этом он отметил, что против Украины воюют наемники из почти 30 стран мира, в том числе при поддержке Российской Федерации.

Данное выступление вызвало резкую критику со стороны украинского политикума. В частности, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал Фокина за такую позицию «мерзавцем».