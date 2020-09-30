Мужчине, который напал на женщину в поезде «Мариуполь – Киев» продлили арест

Соломенский районный суд Киева продлил срок содержания под стражей подозреваемому в нападении и попытке изнасилования женщины в вагоне поезда «Мариуполь – Киев». Об этом сегодня, 30 сентября, сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

В ведомстве напомнили, что 31 июля этого года в одном из вагонов пассажирского поезда, следовавшего из Мариуполя в Киев, пассажир избил и пытался изнасиловать женщину в присутствии ее маленького ребенка.

«Злоумышленником оказался ранее судимый за совершение кражи уроженец Запорожья, 1975 года рождения. Мужчине инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 153 (Сексуальное насилие) и ч. 2 ст. 122 (Умышленное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. За совершенное ему грозит до 7 лет лишения свободы», – рассказали в прокуратуре.

В пресс-службе также проинформировали, что досудебное расследование в этом уголовном производстве продлено на 3 месяца в связи с проведением ряда экспертиз.

Как сообщалось ранее, в поезде «Мариуполь – Киев» ранним утром 31 июля мужчина при ребенке жестоко избил молодую женщину и пытался ее изнасиловать. Нападавшего задержали. Как сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в своем Facebook, ранее мужчина трижды привлекался к уголовной ответственности. Позднее стало известно, что суд взял напавшего на Анастасию Луговую мужчину под арест.