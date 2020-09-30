Сводка из зоны ООС за 29 сентября: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ) в районе Операции Объединенных сил не зафиксировано ни одного нарушения режима прекращения огня. Об этом сегодня, 30 сентября, сообщает пресс-центр штаба ООС.

За прошедшие сутки, 29 сентября, на всех участках ответственности украинских подразделений выстрелы со стороны противника не зафиксированы.

С начала текущих суток, 30 сентября, по всей линии соприкосновения наблюдается тишина.

В «ДНР» заявляют, что «украинские военные за минувшие сутки трижды нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – три единицы. Под огнем оказались район поселка шахты 6/7 в Горловке и село Ленинское (после переименования – Ужовка, – ред.). При обстрелах противник применял гранатометы разных типов. Кроме того, в отчетный период украинские силовики в нарушение дополнительных мер контроля перемирия на Донбассе проводили инженерные работы вблизи своих позиций у населенного пункта Пески».

На момент публикации «ЛНР» не представила своего видения ситуации на линии фронта.