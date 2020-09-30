Цены на «витамины с грядки» на Донбассе: Когда ждать подорожания (Видео)

На Луганщине в Северодонецке на прилавках рынка – масса овощей. Томаты с огурцами, баклажаны и самый сладкий перец – все от 10 грн за кг. Ценник – ниже, чем летом. Поэтому покупатели спешат наестся свежего.

При этом на прилавках все чаще появляются недозрелые плоды. Мороз уже был, и помидоры уже отходят, их сорвали зелеными, объясняют продавцы. «Если мороз был, нужно снимать весь урожай – помидоры, перец, синенькие», – рассказывает продавщица Тамара.

Пик сезона – и у любителей винограда. Можно отыскать и клубнику. Продавцы утверждают, что ягода – не привозная, а своя.

Клубника стоит 80 грн, малина – 100 грн. Продавец на рынке рассказывает, что ягоду берут в основном для детей, а пожилые люди покупают преимущественно овощи.

Пенсионерка Нина рассказывает, что для нее это – деликатес. Пенсия – 1800 грн. «Очень трудно. Педагог. Ягод хотелось бы, но – так получилось», – делится женщина.

Яблоки продают по 25 грн. На яблоки и сливы цены так и не упали, рассказывают в Северодонецке.

А вот для любителей тыквы сезон только начинается. Выбор увеличится после того, как распродадут арбузы и дыни.

Также советуют подождать тем, кто решил запастись на зиму источником витаминов – капустой. Ее стоимость, как обещают, уменьшится.

С приходом осеннего сезона закупки делают и жители Донетчины. В Покровске, как утверждают продавцы, цены не кусаются. Но к холодам стоит ожидать скачок.

На «витаминную» продукцию – сезон, покупают ее активно. Пенсионеры отмечают, что на 1700 пенсии – не разгуляешься. Легче тем, кто живет в своем доме.

Продавцы ожидали большего от осенней торговли. Сейчас предложение превышает спрос.

На центральном рынке Покровска картофель продают в среднем по 10 грн, такая же средняя цена на полевые помидоры. Цены на перец колеблются в пределах 10-20 грн, в зависимости от сорта. Баклажаны продают по 12 грн, огурцы – по 15 грн, а цена за 1 кг капусты не превышает 8 грн.

Как объясняет продавщица Ирина, пока не будет заморозков, цены останутся примерно на таком же уровне. Фасоль, по ее словам, по сравнению с прошлым годом подорожала в 2 раза, а основные овощи – доступны по цене.

На оптовом рынке продают овощи большим весом: мешками, сетками, ведрами. Здесь цены – немного ниже. Лук в сетке – по 5-6 грн, картофель – по 8,5-9 грн.

Около прилавков – очереди. Продавцы предлагают остатки сезонных овощей.

Традиционно, когда температура воздуха падает, цены на овощи растут. А пока что Донбасс погода балует и стоимость овощей остается доступной.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам телеканала «Донбасс» и телекомпании «Орбита»