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246 заболевших и одна смерть: Кириленко рассказал о COVID-19 на Донетчине (Карта)

30.09.20 09:58
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Коронавирусная болезнь унесла еще одну жизнь в Донецкой области. Новой жертвой стала 60-летняя жительница Селидово. Об этом сегодня, 30 сентября, в своем Facebook проинформировал председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

За вторник, 29 сентября, COVID-19 в области диагностировали у 246 человек, в том числе у 27 детей:

  • 62 – в Бахмуте (6 детей);
  • по 36 – в Мирнограде (2 ребенка) и Покровске (4 ребенка);
  • 25 – в Бахмутском районе;
  • 18 – в Доброполье (4 ребенка);
  • 13 – в Покровском районе (1 ребенок);
  • 11 – в Лиманской ОТГ (2 ребенка);
  • 10 – в Дружковке (2 ребенка);
  • по 6 – в Мариуполе (1 ребенок) и Краматорске;
  • по 5 – в Александровской (1 ребенок) и Соледарский (1 ребенок) ОТГ;
  • 4 – в Белозерском (3 ребенка);
  • 3 – в Ясиноватском районе;
  • по 2 – в Великоновоселковском и Добропольском районах;
  • по 1 – в Торецке и Волновахском районе.

Таким образом, с начала пандемии на Донетчине подтверждены 3 477 случаев COVID-19, из них:

  • выздоровели – 1 496 человек;
  • на лечении – 1 926 пациентов;
  • летальных случаев – 55.

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