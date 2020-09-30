246 заболевших и одна смерть: Кириленко рассказал о COVID-19 на Донетчине (Карта)

Коронавирусная болезнь унесла еще одну жизнь в Донецкой области. Новой жертвой стала 60-летняя жительница Селидово. Об этом сегодня, 30 сентября, в своем Facebook проинформировал председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.
За вторник, 29 сентября, COVID-19 в области диагностировали у 246 человек, в том числе у 27 детей:
- 62 – в Бахмуте (6 детей);
- по 36 – в Мирнограде (2 ребенка) и Покровске (4 ребенка);
- 25 – в Бахмутском районе;
- 18 – в Доброполье (4 ребенка);
- 13 – в Покровском районе (1 ребенок);
- 11 – в Лиманской ОТГ (2 ребенка);
- 10 – в Дружковке (2 ребенка);
- по 6 – в Мариуполе (1 ребенок) и Краматорске;
- по 5 – в Александровской (1 ребенок) и Соледарский (1 ребенок) ОТГ;
- 4 – в Белозерском (3 ребенка);
- 3 – в Ясиноватском районе;
- по 2 – в Великоновоселковском и Добропольском районах;
- по 1 – в Торецке и Волновахском районе.
Таким образом, с начала пандемии на Донетчине подтверждены 3 477 случаев COVID-19, из них:
- выздоровели – 1 496 человек;
- на лечении – 1 926 пациентов;
- летальных случаев – 55.