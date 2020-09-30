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Новый антирекорд: В Украине за сутки COVID-19 заболели более 4 тыс. человек

30.09.20 10:09
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Украине зафиксирован антирекорд по количеству заболевших COVID-19 за сутки – 4027 новых случаев. Об этом сегодня, 30 сентября, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

«30 сентября (по состоянию на 9:00) в Украине 208 959 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 4 129 летальных, 92 360 пациентов выздоровели. За сутки зафиксированы 4 027 новых случаев. За сутки выписаны 2 110 пациентов», – говорится в сообщении.

Также сообщается, что на утро сегодняшнего дня в Донецкой области зафиксированы 3 477 случаев COVID-19, в Луганской – 1 049 случаев.

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