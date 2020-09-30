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Донетчина – в лидерах по количеству заболевших COVID-19 за сутки

30.09.20 10:42
Работа медиков при пандемии
Работа медиков при пандемии / Фото: radiosvoboda.org

В Донецкой области за сутки подтверждены 345 случаев заболевания COVID-19. Это один из самых высоких показателей в Украине. Об этом сегодня, 30 сентября, в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«За последние сутки наибольше количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской области – 549 случаев, в том числе г. Харьков – 405, Донецкая область – 345 случаев, Днепропетровская область – 271 случай, в том числе г. Днепр – 257 случаев, Львовская область – 265 случаев и г. Киев – 219 случаев», – сказал Степанов.

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