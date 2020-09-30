Разминирование Луганщины: За сутки пиротехники нашли десятки мин и снарядов

На Луганщине за сутки пиротехники ГСЧС обнаружили и изъяли десятки взрывоопасных предметов. Об этом сегодня, 30 сентября, сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Луганской области.

«За прошедшие сутки, 29 сентября, пиротехническими расчетами ГУ ГСЧС Украины в Луганской области было обследовано 5,8 га территории области в Попаснянском, Станично – Луганском районах и вблизи г. Северодонецка в лесополосе, где обнаружены и изъяты 13 артиллерийских снарядов, 17 минометных мин, 18 гранат, 4 других взрывоопасных предмета и 200 патронов», – говорится в сообщении.

Также, в рамках реализации совместного проекта ГСЧС и Датского совета по делам беженцев / Датской группы по разминированию, по очистке (разминированию) загрязненной взрывоопасными предметами территории Луганщины, обследованы 0,085 га в Попаснянском районе, где выявлены и переданы под охрану Национальной гвардии 3 артиллерийских снаряда и 2 гранаты.