Помогают лечить больных пневмонией: В «ЛНР» в больницах работают студенты

В «ЛНР» студенты «Луганского государственного медицинского университета имени Святителя Луки» работают в больницах, они помогают лечить больных пневмонией. Об этом сегодня, 30 сентября, сообщил ректор вуза Александр Торба, передают местные интернет-ресурсы.

«Сейчас достаточно активно наши преподаватели работают в лечебных учреждениях ЛНР, оказывая медицинскую помощь населению. Не только преподаватели, но и многие работники деканата пошли оказывать помощь населению», – уверяет Торба.

По его словам, «уже не первый месяц помощь в лечении больных тяжелыми формами пневмонии оказывают также врачи-ординаторы, обучающиеся в вузе».

«Свыше 68-70% ординаторов уже трудоустроены и врачами, и медицинскими сестрами, и в свободное от учебы время оказывают медицинскую помощь пациентам с тяжелыми формами пневмонии», – сообщил Торба и добавил, что «спасать жизни врачам помогают и студенты».

«Свыше 30 волонтеров из числа студентов вуза работают в свободное от учебы время. Это полностью на добровольных началах», – заявил ректор.

Также, по его словам, в различных акциях участвуют более 100 студентов, и таким образом «свыше 130 студентов помогают пациентам в форме волонтерства».

Сам Торба, по сообщениям местных интернет-ресурсов, также переболел пневмонией и только 29 сентября у него закончился больничный.