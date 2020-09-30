Сутки в «Л-ДНР»: Семь смертей и 114 новых случаев коронавируса

В «ДНР» и в «ЛНР» зарегистрированы 4 437 случаев коронавируса. Об этом сегодня, 30 сентября, сообщают пресс-службы «минздрава ДНР» и «минздрава ЛНР».

«Согласно исследованиям, проведенным 29 сентября, выявлены 97 случаев заболевания. Кроме того, зарегистрированы 7 летальных случаев – мужчины в возрасте 82, 64, 55 лет и женщины в возрасте 71, 67, 53 и 38 лет», – уверяют в «минздраве ДНР».

Всего по состоянию на 10:00 30 сентября зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ДНР» – 3 482:

на лечении – 1 191 пациент,

выписаны – 2 096 человек,

летальных случаев – 195.

«По состоянию на 30 сентября коронавирусная инфекция была выявлена у 131 человека, прибывшего из Украины, начиная с 25 июня 2020 года. Все инфицированные пациенты переведены в специализированные учреждения здравоохранения республики и получают бесплатное лечение», – утверждают в «ДНР».

«Согласно исследованиям, проведенным 29 сентября,​ выявлены 17 новых случаев заболевания COVID-19», – уверяют в «минздраве ЛНР».

Всего по состоянию на 9:00 30 сентября зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ЛНР» – 955, из них: