Отмечали годовщину свадьбы: Житель Макеевки показал цены на алкоголь в ресторане (Фото)

Житель неподконтрольной украинским властям Макеевки (Донецкая обл.) Алексей отмечал в местном ресторане годовщину свадьбы. О ценах на алкоголь мужчина рассказал в соцсети.
Алексей с женой побывали в фьюжн-ресторане «Высота» в центре города. В развлекательном заведении все еще работает летняя веранда.
Выбрав столик, пара заказала бутылку полусладкого «Абрау-Дюрсо» и стейки со сливочным соусом, а также роллы и капучино со сладким десертом.
В ресторане – достаточно большой ассортимент алкогольных напитков. Предлагаются вина Италии, Грузии, Франции, игристые вина.
Цена за 100 мл крепкого алкоголя:
- ром – 250 руб. (96 грн по местному курсу на 06.10.2020);
- джин – 280 руб. (108 грн);
- текила – 250 руб. (96 грн);
- бренди – 260 руб. (100 грн).
Самая дешевая водка посетителям обходится в 500 руб. (192 грн) за поллитровую бутылку, самая дорогая стоит 2 100 руб. (808 грн) за литровую бутылку.
Самый дешевый коньяк стоит 800 руб. (308 грн) за пол-литровую бутылку или 160 руб. (62 грн) за 100 мл, самый дорогой – 4 200 руб. (1 615 грн) за бутылку объемом 0,7 л или 600 руб. (231 грн) за 100 мл.
Цены на виски:
- за 100 мл – от 160 руб. (62 грн) до 600 руб. (231 грн),
- за 1 л – от 1 600 руб. (615 грн) до 6 000 руб. (2 308 грн).
Энергетический напиток Red Bull стоит 200 руб. (77 грн) за баночку.
Цены на безалкогольные напитки в ресторане «Высота»:
- молочный коктейль – 165 руб. (63 грн);
- коктейль пина колада – 165 руб. (63 грн);
- чай с фруктами – 145 руб. (56 грн);
- мохито – 165 руб. (63 грн);
- сок 1 л – 199 руб. (77 грн), 250 мл – 65 руб. (25 грн);
- компот 1 л – 170 руб. (65 грн), 250 мл – 45 руб. (17 грн).