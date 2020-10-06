Отмечали годовщину свадьбы: Житель Макеевки показал цены на алкоголь в ресторане (Фото)

Житель неподконтрольной украинским властям Макеевки (Донецкая обл.) Алексей отмечал в местном ресторане годовщину свадьбы. О ценах на алкоголь мужчина рассказал в соцсети.

Алексей с женой побывали в фьюжн-ресторане «Высота» в центре города. В развлекательном заведении все еще работает летняя веранда.

Выбрав столик, пара заказала бутылку полусладкого «Абрау-Дюрсо» и стейки со сливочным соусом, а также роллы и капучино со сладким десертом.

В ресторане – достаточно большой ассортимент алкогольных напитков. Предлагаются вина Италии, Грузии, Франции, игристые вина.

Цена за 100 мл крепкого алкоголя:

ром – 250 руб. (96 грн по местному курсу на 06.10.2020);

джин – 280 руб. (108 грн);

текила – 250 руб. (96 грн);

бренди – 260 руб. (100 грн).

Самая дешевая водка посетителям обходится в 500 руб. (192 грн) за поллитровую бутылку, самая дорогая стоит 2 100 руб. (808 грн) за литровую бутылку.

Самый дешевый коньяк стоит 800 руб. (308 грн) за пол-литровую бутылку или 160 руб. (62 грн) за 100 мл, самый дорогой – 4 200 руб. (1 615 грн) за бутылку объемом 0,7 л или 600 руб. (231 грн) за 100 мл.

Цены на виски:

за 100 мл – от 160 руб. (62 грн) до 600 руб. (231 грн),

за 1 л – от 1 600 руб. (615 грн) до 6 000 руб. (2 308 грн).

Энергетический напиток Red Bull стоит 200 руб. (77 грн) за баночку.

Цены на безалкогольные напитки в ресторане «Высота»: