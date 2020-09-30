В Украине вернули «бэби-боксы» вместо компенсаций: Подробности

В Украине возвращают выдачу «Пакетов малыша» (т.н. «бэби-боксов») в форме натуральной помощи, а не денежных компенсаций. Предполагается, что с 1 июля 2021 года родители будут сами выбирать, получить «бэби-бокс» деньгами и уже готовым набором товаров для младенцев. Об этом пишет «Сегодня».

Перечень получателей помощи в случае отсутствия родителей тоже изменился. «Пакет малыша» будут выдавать:

усыновителям;

приемным родителям;

родителям-воспитателям;

опекунам новорожденного ребенка.

Такое решение приняла Верховная Рада, которая одобрила во втором чтении и в целом законопроект № 3006а.

Стоимость «Пакет малыша» устанавливается в размере не меньше трех прожиточных минимумов для детей до шести лет – с 1 декабря это будет 5 763 грн. Сейчас компенсация за «бэби-бокс» составляет 5 тыс. грн, которые родители могу потратить в ограниченном количестве магазинов.

Организацией закупок «Пакетов малыша» временно – до 31 декабря 2020 года – займется управление ООН.