Переселенцев приглашают на бесплатные курсы по IT и маркетингу: Что будут изучать

В 6 областях Украины стартовал набор на курсы по IT и маркетингу «Автоматизация тестирования программного обеспечения» и «Маркетинг в социальных сетях (SMM)». Об этом сегодня, 30 сентября, сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Оба курса являются бесплатными и реализуются школой программирования Codarium Academy в рамках партнерства с проектом «Профессиональная интеграция внутренне перемещенных лиц», который выполняет немецкая федеральная компания Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH по заказу правительства Германии.

При отборе слушателей на курсы приоритет будет предоставляться внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), представителям социально уязвимых групп и безработным, проживающим в Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях (кроме временно оккупированных территорий), но подавать свои резюме на курсы могут все желающие. Для того, чтобы получить грант на бесплатное участие, необходимо выбрать курс, заполнить заявку и пройти отбор (выполнить тестовое задание и написать мотивационное письмо).

Курс «Автоматизация тестирования» научит слушателей осуществлять проверку программного обеспечения с помощью автотестов. Это востребованное направление в сфере IT, позволяющее работать удаленно. Курс «Маркетинг в социальных сетях (SMM)» будет посвящен ведению и продвижению страниц в соцсетях, а также запуску рекламных кампаний в Facebook и Instagram.

Оба курса будут проходить дистанционно, они рассчитаны на людей без предварительного опыта в программировании, но умеющих работать на компьютере.

Занятия будут проходить 1-2 раза в неделю в вечернее время в течение 6 месяцев под руководством опытных менторов-практиков. После завершения программы состоится защита финального проекта и вручение сертификатов о прохождении курса. Резюме лучших выпускников будут переданы на рассмотрение партнерским IT-компаниям.

Курсы стартуют в конце октября, прием заявок открыт до 10 октября. Для того, чтобы зарегистрироваться, участникам необходимо заполнить анкету и выполнить небольшое тестовое задание. Детали и регистрация – по ссылке.