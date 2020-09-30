Специализируется на поиске трупов: У полицейских Донетчины – новая служебная собака (Фото)

С начала года кинологи Донетчины вместе с собаками помогли раскрыть почти 300 преступлений. Об этом сегодня, 30 сентября, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Работники кинологического центра полиции Донецкой области будут задействованы в обеспечении безопасности во время местных выборов. Также полицейские со служебными собаками будут направлены из Мариуполя для усиления территориальных подразделений полиции региона.

Полиция Донетчины широко использует преимущества своих четвероногих друзей: в экстренном поиске людей, для задержания «по горячим следам», разминирования и предупреждения терактов, противодействия наркобизнесу. Собаки вовремя предупредят о возможности взрыва, защитят от вооруженных нападающих, найдут замаскированный тайник или вещественные доказательства.

Так, в Дружковке служебный пес Бонифаций помог задержать 2-х злоумышленников, которые убили мужчину и спрятали тело в бетонной яме. А в Волновахе с участием полицейской овчарки Дейзи полиция обнаружила схрон с тысячами боеприпасов.

С начала года воспитанники кинологического центра полиции обезопасили Донбасс от 16 тыс. боеприпасов. 9 раз кинологические тандемы вместе с взрывотехниками выезжали на сигналы о минировании. Тщательное обследование подтвердило: ни в одном случае опасности не было.

Служебные собаки также лучшие детекторы наркотиков. С их помощью из незаконного оборота изъято более 3 кг наркотических веществ, из них только амфетамина – на сумму свыше 150 тыс. грн по ценам «черного» рынка.

В целом кинологи и их помощники выезжали на помощь более 1200 раз. Кроме того, напарники проводят для детей занятия по канистерапии (вид терапии с животными) и знакомят молодежь с работой полицейского-кинолога.

Сегодня в кинологическом центре полиции Донетчины воспитываются 50 собак по разным направлениям: поиск оружия и взрывчатки, наркотиков, людей. Есть также пес-антитеррор, а недавно подразделение пополнилось специалистом нового профиля – по поиску трупов.