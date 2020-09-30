В Мариуполе люди получат социальное жилье в реконструированных зданиях

В Мариуполе люди получат социальное жилье в зданиях по просп. Никопольскому, 137 и ул. Рижской, 27, которые в городе планируют реконструировать. В качестве социального жилья будут использованы 11 квартир. Соответствующее решение принято 29 сентября на сессии горсовета, сообщает пресс-служба мэрии.

Так, по просп. Никопольском реконструируют первый этаж жилого дома.

«Проектом строительства предусматривается реконструкция помещений с перепланировкой и внутренним ремонтом, замена дверей и окон, 100% замена системы отопления», – рассказали в пресс-службе.

По ул. Рижской реконструируют нежилое помещение в жилое.

«Здесь проведут перепланировку помещений первого этажа, утепляют фасад и крышу отремонтируют полы, стены, потолки», – говорится в сообщении.

Общая стоимость двух проектов – более 11 млн грн.

Также исполком принял решение о предоставлении четырем семьям социального жилья. Среди них, одинокие матери с детьми, пенсионерка, которая не имеет жилья, мужчина с инвалидностью. Шести многодетным семьям и детям-сиротам выделят жилую площадь. Восемь семей получат служебное жилье. Среди них преподаватели школ, вузов и воспитатели детских садов.