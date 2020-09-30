Фокин освобожден от исполнения обязанностей первого замглавы делегации Украины в ТКГ

Витольд Фокин освобожден от исполнения обязанностей первого заместителя главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ). Об этом сегодня, 30 сентября, сообщили в пресс-служба Офиса президента Украины.

Отмечается, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о вопросах делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе. Этим документом Витольд Фокин выведен из состава делегации Украины в ТКГ и освобожден от исполнения обязанностей первого заместителя главы делегации.

«Для президента принципиально, чтобы все, на кого возложено исполнение функций от имени государства, всегда руководствовались в своей деятельности и высказываниях национальными интересами Украины и действовали справедливо. Президент констатировал, что Витольд Фокин отступил прежде всего от справедливой оценки временной оккупации Россией Крыма, города Севастополя, отдельных районов Донецкой и Луганской областей нашего государства», – говорится в сообщении.

В Офисе президента также отметили, что «представлять государство на любом уровне – это не шанс для личных взглядов и амбиций, это – безусловная обязанность воплощать в жизнь позицию государства и интересы украинского народа».

«Работа украинской делегации в Трехсторонней контактной группе продолжится на основе четкого понимания полного контроля Россией временно оккупированных территорий Украины. Главной целью нашей делегации, как и всего государства, является возвращение исключительно на украинском условиях всех временно оккупированных территорий, наших людей, а также установление длительного мира», – сообщили в Офисе президента.

«Подчеркиваем, что нельзя просто назвать миром условия временной оккупации части нашей территории, закрыв глаза на существование оккупационных структур и полное отсутствие безопасности на этой территории. Нужно вывести из Украины все незаконные вооруженные формирования, их военную технику, провести полную деоккупацию и вернуть Украине контроль над частью границы с Россией. Только это может быть путем к настоящему миру», – говорится в сообщении пресс-службы.

В Офисе президента также призвали членов делегации Украины в Трехсторонней контактной группе «работать в режиме 24/7 для достижения указанной главной цели».

Напомним, первый заместитель главы украинской делегации в Трехсторонний контактной группе в Минске Витольд Фокин заявил, что пока не видит доказательств того, что на Донбассе ведется война между Украиной и Россией. При этом он отметил, что против Украины воюют наемники из почти 30 стран мира, в том числе при поддержке Российской Федерации.

Данное выступление вызвало резкую критику со стороны украинского политикума. В частности, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал Фокина за такую позицию «мерзавцем». В Офисе президента Украины заявили, что «неприятно поражены личными оценками и комментариями», которые дал Витольд Фокин на заседании Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.