Больше половины занято: В «ДНР» рассказали, сколько есть мест для больных коронавирусом

В «ДНР» для приема больных с коронавирусной инфекцией подготовлено порядка 2 тысяч мест, и больше половины из них уже заняты. Об этом сегодня, 30 сентября, заявил на брифинге «заместитель министра здравоохранения ДНР» Александр Левченко, сообщают местные интернет-ресурсы.

«На сегодняшний день в республике развернуто для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией 2 082 койки. По состоянию на 30 сентября занята 1 191 койка», – утверждает Левченко.

Также он уверяет, что подготовленные места предназначены для определенных категорий пациентов: в частности, для нуждающихся в кислородной поддержке, с сопутствующими хроническими заболеваниями, осложнениями, а также для детей и беременных женщин.

Напомним, за минувшие сутки, 29 сентября, в «ДНР» выявлены 97 случаев заболевания. Кроме того, зарегистрированы 7 летальных случаев. Всего по состоянию на 10:00 30 сентября зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ДНР» – 3 482, из них на лечении – 1 191 пациент, выписаны – 2 096 человек, летальных случаев – 195.