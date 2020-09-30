В Минобразования озвучили сроки проведения ВНО-2021

Министерство образования утвердило календарный план подготовки и проведения внешнего независимого оценивания (ВНО) 2021 года. Регистрация участников ВНО будет проходить с 1 февраля по 5 марта. Об этом сегодня, 30 сентября, сообщили в пресс-службе Минобразования.

До 30 апреля 2021 зарегистрированные участники получат приглашения, где будет указано время и место проведения тестирований.

Основная сессия ВНО будет проходить по следующему графику:

по химии – 21 мая;

по испанскому, немецкому, французскому языкам – 24 мая;

по английскому языку – 25 мая;

по математике – 28 мая;

по украинскому языку, украинскому языку и литературе – 1 июня;

по истории Украины – 4 июня;

по физике – 7 июня;

по биологии – 10 июня;

по географии – 15 июня.

Результаты ВНО обнародуют до 30 июня 2021 года.