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В Минобразования озвучили сроки проведения ВНО-2021

30.09.20 13:52
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Министерство образования утвердило календарный план подготовки и проведения внешнего независимого оценивания (ВНО) 2021 года. Регистрация участников ВНО будет проходить с 1 февраля по 5 марта. Об этом сегодня, 30 сентября, сообщили в пресс-службе Минобразования.

До 30 апреля 2021 зарегистрированные участники получат приглашения, где будет указано время и место проведения тестирований.

Основная сессия ВНО будет проходить по следующему графику:

  • по химии – 21 мая;
  • по испанскому, немецкому, французскому языкам – 24 мая;
  • по английскому языку – 25 мая;
  • по математике – 28 мая;
  • по украинскому языку, украинскому языку и литературе – 1 июня;
  • по истории Украины – 4 июня;
  • по физике – 7 июня;
  • по биологии – 10 июня;
  • по географии – 15 июня.

Результаты ВНО обнародуют до 30 июня 2021 года.

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