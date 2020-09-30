Надругались над могилой: На Черниговщине школьницы танцевали тверк на мемориале воинов АТО (Видео)

В поселке Талалаевка Черниговской области четыре школьницы исполнили сексуальный танец в стиле тверк на мемориале воинам, погибшим в АТО на Донбассе. Девушки записали видео и выложили его в интернет, их поступок вызвал возмущение в соцсетях. На инцидент отреагировала полиция, передают «Донецкие новости».

Видео появилось 29 сентября, полицейские оперативно установили личности девушек и квалифицировали действия школьниц как хулиганские.

«По двум 16-летним ученицам местной школы инспектор ювенальной превенции составил административные протоколы по статье 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях (мелкое хулиганство). Еще двум девушкам исполнилось по 13 лет, поэтому за их действия будут отвечать родители. На них составлены административные протоколы по статье 184 КУоАП (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей)», – сообщили в пресс-службе полиции Черниговской области.

Позже девушки записали видео, в котором извинились за свои действия, но их поступок уже вызвал значительный негативный резонанс. В соцсетях продолжают осуждать и самих школьниц, и родителей за отсутствие их воспитания.

Отметим, тверк – это сексуальный провокативный стиль танца, в движениях которого активно используется работа ягодиц и бедер.