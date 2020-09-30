На Луганщине умерли два человека с COVID-19 (Карта)

За прошедшие сутки по Луганской области лабораторно подтверждены 49 новых случаев COVID-19 (в том числе у 1 ребенка). Об этом сегодня, 30 сентября, сообщает Луганский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.

Новые случаи в разрезе административных территорий области:

8 – Северодонецк (из них 3 – были в контакте с заболевшими ранее, 5 – больны пневмонией);

6 – Рубежное (1 – контактировал с заболевшими ранее, 4 – прибыли с неподконтрольной украинским властям территории, 1 – самообращение);

6 – Беловодский район (2 – больны пневмонией, 2 – контактировали с заболевшими ранее, 2 – прибыли с неподконтрольной территории);

5 – Кременской район (4 – контактировали с заболевшими ранее, 1 – болен пневмонией);

7 – Меловской район (2 – контактировали с заболевшими ранее, 5 – больны пневмонией);

2 – Попаснянский район 2 (1 – болен пневмонией, 1 – прибыл с неподконтрольной территории);

1 – Новоайдарский район (контактировал с заболевшими ранее);

5 – Станично-Луганский район (2 – прибыли с неподконтрольной территории, 1 – болен пневмонией, 2 – самообращение);

3 – Марковский район 3 (2 – больны пневмонией, 1 – прибыли с неподконтрольной территории);

5 – Старобельский район (4 – больны пневмонией, 1 – контактировал с заболевшими ранее).

В центре также отметили, что 1 человек, прибывший с неподконтрольных территорий, не имеет места временной регистрации на подконтрольной территории.

За сутки 2 человека умерли (Беловодский и Станично-Луганский районы). Возраст умерших – 66 и 52 года, причина смерти – пневмония, вызванная коронавирусом SARS-CoV-2.

Всего по состоянию на 30 сентября в Луганской области лабораторно подтверждены 1 049 случаев коронавирусной болезни, в том числе у 47 детей. Из них: