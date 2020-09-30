Два новых типа вируса: В «ДНР» ожидают эпидемию

В «ДНР» ожидают 2 новых штамма гриппа в будущем эпидемическом сезоне. Об этом сегодня, 30 сентября, заявила «главный врач центра санэпиднадзора» Мирослава Романченко, передают местные интернет-ресурсы.

«В наступающем эпидемическом сезоне у нас будет и циркуляция вируса гриппа – это вирус гриппа А тип H1N1 и H3N2, а также два новых типа вируса В – викторианская линия и ямагатская линия. В связи с тем, что данные вирусы ранее не циркулировали на территории ДНР, и вакцинирование наших граждан против них не проводилось, ожидается эпидемия», – уверяет Романченко.

Все перечисленные штаммы, как утверждает врач, «рекомендованы Всемирной организацией здравоохранения для производителей противогриппозных препаратов».