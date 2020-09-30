Украл оружие в зоне ООС: Солдату-контрактнику грозит до 12 лет тюрьмы

Украинского военнослужащего подозревают в краже оружия. Об этом сегодня, 30 сентября, сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР).

Сообщается, что следователи теруправления ГБР, расположенного в Краматорске, сообщили о подозрении военнослужащему одной из воинских частей, которая в настоящее время находится в районе проведения Операции Объединенных сил.

Следствием установлено, что ночью 5 июня этого года в месте временной дислокации воинской части 21-летний старший солдат-контрактник украл 9-мм пистолет конструкции «Макарова» («ПМ»), принадлежавший другому военнослужащему.

«В дальнейшем, с помощью штык-ножа подозреваемый удалил нанесенные на пистолете серию и номер и почтовым отправлением прислал его в адрес своего знакомого, который согласился купить похищенное оружие за 8 тыс. грн. Последний при получении бандероли был задержан сотрудниками Национальной полиции Полтавской области, указанное оружие было изъято и идентифицировано по выводам экспертов», – рассказали в ГБР.

Старший солдат подозревается в похищении и присвоении оружия, совершенных военнослужащим в условиях особого периода, кроме военного положения (ч. 3 ст. 410 УК Украины).

В случае доказательства вины мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет.