15 квартир и 2 дома: На Донетчине вручили ключи от нового жилья детям-сиротам и многодетным семьям

Сертификаты и ключи от 15 квартир вручили детям-сиротам из Бахмутской, Лиманской объединенной территориальной громад, Марьинского и Славянского районов Донецкой области. Об этом сегодня, 30 сентября, сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко на своей странице в Facebook.

«Эти квартиры были приобретены по программе равного софинансирования из областного и местных бюджетов. Благодаря совместным усилиям военно-гражданских администраций и органов местного самоуправления появилась возможность осуществить мечты о собственном жилье для детей, оставшихся без родительской опеки», – написал глава ОГА.

Он также сообщил, что вручили ключи от домов двум многодетным семьям – из Волновахского и Ясиноватского районов.

«А многодетная семья из Марьинского района получила ключи от восьмиместного автомобиля Hyundai. Еще один автомобиль – специализированный Fiat Ducato для перевозки лиц с ограниченными физическими возможностями – вручен Волновахскому районному центру комплексной реабилитации для детей с инвалидностью», – добавил Павел Кириленко.