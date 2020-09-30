Верховная Рада отправляется на карантин

Верховная Рада Украины приняла постановление, согласно которому пленарные заседания в четверг и пятницу заменены на работу в комитетах. Следующие две недели (5-9 октября и 12-16 октября) депутаты также не будут работать в режиме заседаний. Документ сегодня, 30 сентября, опубликован на сайте ВРУ.

Постановлением внесены изменения в календарный план проведения четвертой сессии Верховной Рады Украины девятого созыва. Предусмотрено, что народные депутаты 1, 2 октября будут работать в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях (депутатских группах).

Также на неделю с 5 по 9 октября запланирована работа в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях (депутатских группах), на неделю с 19 по 23 октября: 19 октября – работа с избирателями, 20 октября – пленарное заседание, 21, 22, 23 октября – работа с избирателями.

За это постановление проголосовали 278 нардепов.

Как передает «УНН», пленарные заседания 1 и 2 октября решили отменить из-за вспышки коронавируса. Об этом рассказал председатель ВРУ Дмитрий Разумков. «Депутатские фракции и группы обратились с предложением четверг и пятницу определить комитетскими днями для того, чтобы ВРУ продолжила свою работу, но что позволило бы уменьшить количество концентрации людей в одном помещении», – сообщил Разумков.

По словам Разумкова, на сегодня заболели до 10 человек. «Мы вынуждены констатировать, что у нас за вчера-позавчера заболело большое количество людей, как в сессионном зале, так и в Аппарате ВРУ… За последние несколько дней до 10 человек заболели», – сообщил он.