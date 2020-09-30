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Ушиб головного мозга, гематомы: На Донетчине из люльки выпала одномесячная девочка

30.09.20 15:12

В Лимане (Донецкая обл.) полиция расследует обстоятельства травмирования одномесячного ребенка. Со слов матери, девочка выпала из переносной люльки. По данному факту полицейские открыли уголовное производство, сообщает пресс-служба Славянского отдела полиции.

29 сентября около 21:00 в дежурную часть Славянского отдела полиции поступило сообщение из органов здравоохранения города Лиман о том, что ими была оказана помощь одномесячной девочке.

«В нейрохирургическом отделении, где осмотрели ребенка, установили диагноз: ушиб головного мозга, гематомы. По словам 42-летней матери, ее дочь выпала из переносной люльки – оторвалась ручка», – рассказали в полиции.

Полные обстоятельства происшествия устанавливаются. Окончательную правовую квалификацию инцидента правоохранители предоставят после проведения следствия.

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