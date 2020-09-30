Непогода на Донетчине: Энергетики восстанавливают энергоснабжение 13 населенных пунктов

Энергетики ДТЭК Донецкие электросети восстанавливают энергоснабжение 13 населенных пунктов, пострадавших из-за непогоды. Об этом сегодня, 30 сентября, сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что штормовой ветер порывами 15-20 м/с стал причиной ряда аварийных отключений в Донецкой области. Специалисты энергокомпании работают над восстановлением энергоснабжения.

В аварийно-восстановительных работах задействованы 23 бригады.

Специалисты восстанавливают электроснабжение с. Отрадовка, Николаевка, Бахмутка, пос. Жованка, Пески в Бахмутском районе, с. Нововодяное, Весна, Благодать, Первомайское, Веселое поле в Добропольском районе, с. Зеленая долина, Шандриголово в Лиманском районе и с. Алексеевка в Волновахском районе.