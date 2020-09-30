Президент Зеленский создал Совет социального развития регионов

Президент Украины Владимир Зеленский создал Совет социального развития регионов, подписан соответствующий указ. Об этом сегодня, 30 сентября, сообщает пресс-служба Офиса президента.

«Совет создается с целью обеспечения гарантий социальной защиты населения, доступности и качества социальных услуг, в том числе во время проведения реформы по децентрализации власти, содействия налаживанию эффективного взаимодействия государственных органов с органами местного самоуправления, институтами гражданского общества в решении вопросов реализации гражданами права на социальную защиту», – говорится в документе.

Этим же указом глава государства утвердил Положение о Совете социального развития регионов.

Согласно документу, Совет является консультативно-совещательным органом при президенте Украины, который возглавляет заместитель главы Офиса президента по вопросам социальной политики и здравоохранения.

Задачи Совета – системный анализ ситуации по обеспечению гарантий социальной защиты населения, наработка и внесение на рассмотрение главы государства предложений по решению проблемных вопросов, подготовка законопроектов и предложений по взаимодействию с институтами гражданского общества, содействие распространению лучшего отечественного и международного опыта.