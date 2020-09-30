С начала года на Донетчине изъяли наркотики на 11 млн грн

С начала года на Донетчине изъяли из незаконного оборота более 74 кг наркотических и психотропных веществ, стоимость которых по ценам «черного» рынка составляет около 11 млн грн. Об этом сегодня, 30 сентября, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

С начала 2020 года правоохранители выявили почти 1,8 тыс. наркопреступлений. Из них каждое пятое – сбыт наркотиков.

К уголовной ответственности за незаконный оборот наркотических средств, психотропов и прекурсоров привлекают более 600 человек. Из них 116 – наркоторговцы. На территории Донецкой области заблокированы два интернет-магазина наркотиков, а их организаторы задержаны. Уголовное производство в отношении руководителей одного из Telegram-каналов уже направлено в суд.

«Среди изъятого 63 кг – это каннабис, 4,8 кг концентрата маковой соломы (опий экстракционный), 1,5 кг амфетамина, 400 г метадона, более килограмма прекурсоров. Наложен арест на имущество наркодельцов стоимостью почти 5,7 млн грн», – рассказали в полиции.

Полицейские борются также с выращиванием наркосырья. С начала года полиция уничтожила более 1,3 млн растений конопли.

«Крупнейшие плантации обычно замаскированы в полях, но у полиции есть технические средства для их обнаружения. В этом году такие наркотические поля были обнаружены в Константиновском, Никольском, Великоновоселковском районах, а также под Мариуполем, где каннабис был спрятан среди кукурузы», – рассказали в пресс-службе.