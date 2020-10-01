Дорога вокруг – «очень не очень»: В Донецке показали стадион Металлург (Фото)

Житель неподконтрольного украинским властям Донецка показал, как сегодня выглядит стадион «Металлург».

Стадион расположен по ул. Куйбышева в Ленинском районе, его вместимость – 5 094 человека.

Дончанину удалось запечатлеть поле – через ограждение напротив центрального входа. «Траву подстригают, следят, видно, что играют здесь. Может, какие-то соревнования проводят от школ или какие-то клубы здесь футбольные. Фонари, конечно, в непригодности в полнейшей», – отметил мужчина.

Житель Донецка сообщил, что на поле проводятся матчи, объявления о которых расположены рядом со входом.

Дорога вокруг стадиона, по словам дончанина, «очень не очень»:

Также он запечатлел центральный вход в стадион. «Ворота закрыты, на территорию не попасть никак… Нигде толком не заглянуть», – резюмировал дончанин.