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Ассоциируется с чем-то съестным: В Донецке обсуждают «Куприначо» (Фото)

01.10.20 12:52
Донецк / Фото из открытых источников
Донецк / Фото из открытых источников

В неподконтрольном украинской власти Донецке местный блогер Евгения обратила внимание на «итальянскую» надпись, сделанную на стене одного из домов. Фото она опубликовала в своем Facebook.

Надпись нанесена краской на многоэтажку в Ленинском районе.

«Проходя мимо, на секунду задумалась, что такое "Куприначо". Мало ли у нас итальянских названий на Донбассе? Курортный пригород МоспИно чего стоит? Потом дошло. Абыдна, всего лишь Куприна, д. 40. А так все начиналось», – написала Евгения.

Дончане комментируют фото: «Моспино – уютный городок в итальянском стиле… По поводу национальности синьора Запчастини, владельца сети автотоваров, у меня тоже иллюзий не было».

Также люди отмечают, что слово «КупринАчо» ассоциируется с чем-то съестным. «Вообще, Куприначо звучит, скорее, как название какого-то блюда, с маслинами, базиликом и соусом pesta… Я тоже прочла Куприначо, ассоциации с чем-то съестным».

«Как много решает запятая», – резюмирует дончанка.

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