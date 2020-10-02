Доска позора: В Донецке рассказали, как «военные» берут в долг в магазине (Фото)

В неподконтрольном украинской власти Донецке «военные» берут в долг в магазине – под зарплату. На тех, кто не расплачивается с долгами с зарплаты, продавцы жалуются командирам «частей». Такую «схему» обсуждают местные жители в Facebook.

В частности, местный блогер Евгения рассказала о «соцсети в донецком поселке»: на двери вешают фотографии должников с соответствующими комментариями и характеристиками.

«Двери местного магазина-монополиста на ближайших нескольких километрах дороги. Вокруг – промзона, военные части, частный сектор. Должна сказать, что в этом году доска позора с комментариями очень скромна. А вот в предыдущие там были вывешены фото нерадивых вояк, прям в форме и местами с орденами и написаны в резкой форме оценочные суждения и прегрешения», – отметила Евгения.

Она добавила, что сейчас висит объявление о том, что «военным» алкоголь продавать нельзя. И распечатка фото местной жительницы «с комментарием о ее моральных качествах».

«Никогда, никогда не оставляйте открытым профиль, если у вас должок в магазине!», – написала Евгения.

Также она рассказала, что только недавно узнала, что в магазинах в поселках отпускают в долг. «Узнала, когда стала свидетельницей драматической сцены: продавец в фартуке, уперев руки в бока, ездила по базам, где трудятся постоянные должники, и сообщала, что "приехала с ополченцами, до вечера чтобы вы все отдали долги, иначе...". Должники, половина из которых – тоже бывшие ополченцы, виновато оправдывались (долги отдали, если что)», – сообщила дончанка.

Иные жители Донецка также комментируют данную тему:

Виктория: «Ох. Ну не по доброте же душевной они воякам в долг отпускают»;

Евгения: «А в чем причина?»;

Анна: «Нет, конечно. Они просто знают, что те зарплату получат и отдадут. А дача в долг – гарантия, что отовариваться они будут именно в этом магазине. Потому что если деньги есть, ты в любой пойдешь, а если нет – только в тот, где в долг дают... А деньги с зарплаты по любому отдашь. Если нет – продавец командиру пожалуется. То есть, рычаги влияния есть».

В различных пабликах в соцсетях местные жители рассказывают о том, что «военным» не хватает денег и зачастую они берут в долг не алкоголь, а именно продукты питания. Люди пишут, что семьи «военных» и бывших «военных» часто не могут себе позволить самого элементарного: не хватает на продукты и лекарства.

«Власти» при этом, по сообщениям местных интернет-ресурсов, повысили «денежное довольствие» на 10%: «рядовым» – менее чем на 1,5 тыс. руб. (577 грн по местному курсу на 02.10.2020).

В соцсетях пишут, что такое повышение «вызвало ироническое разочарование в частях и подразделениях».

«Рисковать жизнью за 16 тыс. руб. (6,2 тыс. грн – ред.) – удел тех, у кого нет семьи, амбиций, дальнейших планов на жизнь. Увы, это так. Потому что большинство военных, которые провели несколько лет на службе, приобретают проблемы со здоровьем. На лечение нужны значительные средства. А ситуация в настоящий момент такова, что 90% ополченцев, которые увольняются со службы больными людьми, получают обычную гражданскую социальную выплату по инвалидности, размер которой смехотворный и унизительный – 4,8 тыс. руб. (1,8 тыс. грн – ред.). Многие не могут вернуться на гражданскую работу после службы – здоровье уже не позволяет. С хроническими болезнями и болями, а также постоянной необходимостью проходить лечение – металлургом или шахтером уже не поработаешь», – пишут в одном из пабликов в Telegram.

Ранее сообщалось, что в «ДНР» участники незаконных вооруженных формирований – «военные» – смогут бесплатно ездить в городском транспорте и получать бесплатные протезы.

Напомним, Верховная Рада Украины 17 сентября поддержала законопроект №2689, который криминализирует основные преступления в районе боевых действий и на неподконтрольных правительству территориях Украины: он сделает невозможной амнистию лиц, совершивших такие действия. Этим законом также удастся привлечь к ответственности виновных за грубые нарушения международного права, в частности, которые произошли во время Иловайского котла, боев под Дебальцево, расстрела жилых кварталов Мариуполя, уничтожения автобуса под Волновахой и т.п.