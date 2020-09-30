На установку «Дій вдома» уходит час: Как пересекают КПВВ «Новотроицкое»

Два раза в неделю, по понедельникам и пятницам, «ДНР» осуществляют пропуск людей через свой КПП «Еленовка». Чтобы гражданам Украины попасть на неподконтрольную территорию, надо в «ДНР» подать заявку и получить разрешение. Чтобы без проблем проехать в обратном направлении, на свободную территории, волонтеры советуют иметь смартфон с версией андроида не ниже 5.1.1 – или придется проходить обязательную обсервацию, передает «Радио Свобода».

Украинский КПВВ «Новотроицкое» работает каждый день (в осенний период с 7:00 до 18:30), но оживает лишь по понедельникам и пятницам, когда на данном транспортном коридоре открывается «республиканский» КПП «Еленовка».

Через КПВВ «Новотроицкое» в направлении «ДНР» людей пропускают по спискам, которые предоставляет Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе. Если человек захочет направится в «ДНР» не в понедельник или пятницу, украинские пограничники его пропустят, то «республиканцы» однозначно его вернут обратно.

«Мы человека сможем пропустить, но они, однозначно, вернут. И если в понедельник или пятницу едет гражданин, которого нет в этих списках, то также нет никакой гарантии, что они его пропустят. Скорее всего, они его вернут назад», – объясняет 1-й замначальника отдела пограничной службы КПВВ Андрей Боровский.

Также пограничник вспоминает, что было несколько случаев, когда люди, которых не было в списках, ехали в Донецк на похороны, но через КПП «Еленовка» их не пропускали.

Люди, которые прибыли из «ДНР», на КПВВ проходят проверку. Пограничники осматривают сумки.

Лилия едет из неподконтрольного Енакиево домой, в подконтрольный Торецк. Женщина говорит, что ездит раз в полгода в Енакиево к парализованной матери: заплатить за коммунальные услуги и рассчитаться с сиделками.

По словам Лилии, нерегулярная работа КПП «Еленовка» добавила проблем: «У меня мама парализованная там, в Енакиево. И я, получается, не могу к ней проехать без разрешения Пушилина. А разрешения мы ждали 3 недели. И если бы не волонтерша, которая в Донецке пошла и лично отнесла туда (документы в штаб "Здоровое движение", – ред.), я бы сидела и еще долго ждала. Матери будет 90 лет. Если будет свидетельство о смерти, то меня здесь [на КПВВ "Новотроицкое"], пропустят. А там, сказали, нет, – опять надо разрешение Пушилина».

Неподалеку от очереди на лавочке ждет Алла. Она едет из Донецка домой, в Курахово. Говорит, поехала к дочери еще весной, чтобы понянчить внука. Вот так до осени из-за карантина и нянчила. Алла рассказала, что на КПП «Еленовка» пришлось подписать бумагу, что не вернется в Донецк, пока длится карантин.

Но женщина уверена, что карантин – это временно. «Ну а что делать… Но это же временные меры. Переживем этот коронавирус, и будем так же ездить», – говорит она.

А пока Алла «застряла» на КПВВ по дороге домой: ее смартфон не поддерживает приложение для контроля за самоизоляцией «Дій вдома». «Вот это же проблема: приложение у меня не установили, потому что старый телефон. Я жду, сейчас муж привезет новый телефон, мне установят, и буду дальше ехать. Надеюсь, попаду домой», – поясняет женщина.

В такую же ситуацию попала еще одна пожилая женщина. Она сидит в уголке на лавочке, ждет, когда родственники привезут смартфон, и тихо плачет. «Да ничего уже больше не хочу. И жить не хочу. Все уходят – а я сижу. Восемьдесят с лишним лет – а я сижу. Потому что телефон не такой. Не могу теперь пойти домой, поехать», – плачет она.

Для установки «Дій вдома» на КПВВ есть бесплатный беспроводной интернет. «Устанавливается приложение, человек указывает там адрес, где будет проходить самоизоляцию. Если по какой-нибудь причине, например, у человека вообще нет мобильного телефона, или еще есть кнопочный телефон или какого-то старого образца, – есть альтернативное решение. Это – обсервация. Таких людей мы собираем вместе и потом в сопровождении сотрудников Национальной полиции и в сопровождении врача они следуют к месту проведения обсервации. Здесь недалеко – есть такой населенный пункт Острое», – рассказывает Андрей Боровский.

Он добавляет, что в больнице в Остром необязательно находится две недели. Можно сдать тест, и, если коронавирус не подтвердился, ехать домой.

На «Новотроицком» приложение «Дій вдома» помогают устанавливать волонтеры. Они же приносят людям новые смартфоны от родственников.

На «Новотроицком» приложение «Дій вдома» помогают устанавливать волонтеры. Они же приносят людям новые смартфоны от родственников. Волонтеры отмечают, что что наличие смартфона еще не означает, что вы без проблем пересечете КПВВ.

«У многих людей даже есть смартфоны, но стоит версия андроида 4.1.1. Но, к сожалению, это старая версия. Здесь необходима минимальная версия 5.1.1. Также есть многие телефоны, которые, хоть и поддерживают андроид 5.1.1, но они, в силу своего "возраста", перегружены. И поэтому приходится помогать: сбрасывать до заводских настроек, после чего устанавливать все заново. В среднем получается, что на один телефон минимально уходит час времени», – рассказал сотрудник гуманитарной миссии «Пролиска» Сергей Веденин.

При этом люди и вернуться назад не могут, т.к. на КПП «Еленовка» написали расписку о невозвращении в «ДНР» до конца карантина. «Когда человек приезжает сюда, на "Новотроицкое", то он с кнопочным телефоном обязан будет ехать на обсервацию. И некоторые люди хотят вернуться обратно на неподконтрольную территорию, но из-за этой расписки они не имеют этой возможности. Они останутся или в нейтральной зоне, пока не решится эта ситуация, или же они вынуждены ехать на обсервацию», – пояснил Веденин.

Если у человека на КПВВ возникли вопросы, волонтеры советуют обращаться к ним или звонить на «горячие линии», которые указаны здесь на информационных стендах.

Напомним, с 1 сентября КПВВ на Донбассе перешли на осенний режим работы, а также в дальнейшем будут работать с соблюдением карантинных условий. Так, после 18:00 в «ДНР» пропускать граждан не будут.

Как сообщалось ранее, на период карантина «республиканский» КПП «Еленовка» работает по понедельникам и пятницам.

Выехать из «ДНР» по-прежнему можно при наличии прописки на подконтрольной Украине территории, въехать – по заранее согласованным спискам, прибывшие обязаны пройти двухнедельную обсервацию.

Чтобы попасть в разрешительный список «ДНР», нужно направить заявление в штаб «Здоровое движение» (контакты, «горячие линии» – здесь, как оформить заявление – здесь, образец заявления – здесь). Находящиеся на подконтрольной Украине территории это могут сделать по электронной почте. Также от их имени могут лично подать заявление родственники, знакомые, коллеги, находящиеся в «ДНР» (но из-за вспышки коронавируса временно с 26 сентября штаб перешел только на дистанционую работу).

При отсылке письма по электронной почте человек должен получить ответное сообщение от «робота», иначе письмо нужно переслать. Если не дослали необходимые документы, то переслать нужно опять весь пакет.

При этом в штабе «Здоровое движение» лишь принимают документы. А рассматривает их, принимает решение на пропуск, формирует список на въезд и определяет дату открытия линии разграничения – «республиканский» штаб по борьбе с коронавирусом. Заявки рассматриваются в среднем от 15 до 30 дней.