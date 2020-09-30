Один боец ранен: НВФ обстреляли украинских военных в районе Зайцево

Сегодня, 30 сентября, в районе населенного пункта Зайцево (Донецкая обл.), незаконные вооруженные формирования в очередной раз нарушили режим прекращения огня. Позиции украинских военных обстреляли из подствольного гранатомета. Об этом сообщает пресс-служба Оперативного территориального управления «Север» в Facebook.

«Вследствие вражеского выстрела один украинский военнослужащий получил осколочное ранение. Воин оперативно доставлен в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья – удовлетворительное», – говорится в сообщении.

На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка.