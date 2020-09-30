Надевайте маску, сбивайте температуру: В «ДНР» рассказали, как жителей лечат от коронавируса

В «ДНР» людей с симптомами коронавируса заставляют идти на личный прием в больницу, не назначают тесты на COVID-19, а без них лечат как простуду или пневмонию. Об этом рассказали местные жители в одном из популярных донецких Telegram-каналов.

«Заболели на днях почти всей семьей – высокая температура, кашель, пропало обоняние. Почти уверены, что это коронавирус. Вызвали врача, тесты не назначил, расписал лечение ОРВИ и простуды, одному члену семьи рентген. Но пленок в нашей больнице нет. Какого размера пленку покупать, по телефону рентгенолог отказался отвечать, мол, нужно к нему лично подойти. То есть никто не возражает, что больной человек с очень плохими симптомами будет сбивать температуру и идти в поликлинику, стоять в очереди на рентген и потом к врачу на прием», – пишут дончане.

По их словам, позже вызвали «скорую помощь» из-за высокой температуры. Работники были в обычных марлевых повязках на лице. На вопрос о госпитализации по желанию или принудительной при имеющихся симптомах, врач «скорой» ответил, что «не всегда есть возможность забрать в больницу из-за отсутствия мест, сейчас именно так, даже для тяжелобольных».

«По общению с другими людьми узнали, что у нас чаще всего не делают тесты "просто так" – ставят диагноз ОРВИ, бронхит и т.д. Некоторым даже с двусторонней пневмонией тест не назначили. Видимо, для тестирования нужен только подтвержденный контакт с зараженным или выезд за границу, а в транспорте у нас заразиться якобы нельзя. Даже в "Биолайне" за 2500 рублей не сделают тест, если у тебя признаки ОРВИ. А без положительного теста будут лечить не как коронавирус, а как простуду или пневмонию по протоколам», – рассказывают дончане.

Они пытались прояснить ситуацию у «официальных органов». На «горячей линии» по COVID-19 им сказали, что не могут ответить на их вопросы.

«На "горячей линии" минздрава отвечают: "Надевайте маску, сбивайте температуру, делайте рентген, идите к врачу, не мы законы пишем, вам бесплатный тест никто не сделает". На вопрос, как идти в люди, вдруг я заражу кого-то, ответ: "Вам врач не назначил самоизоляцию, значит вы имеет право передвигаться куда вам нужно, оденьте маску и все". Сейчас мы сами себе объявили самоизоляцию и лечимся. Температура не уходит», – заключает автор истории.