Переселенцам: Срок действия карт «Ощадбанка» продлили до 1 ноября

«Ощадбанк» не будет блокировать до 1 ноября 2020 года карты внутренне перемещенных лиц, срок действия которых истек во время карантина. Об этом сегодня, 30 сентября, сообщила пресс-служба банка.

«Карты "Ощадбанка" для внутренне перемещенных лиц, обслуживающихся по тарифному пакету "Мій рахунок", и срок действия которых истекает во время карантина, не будут блокироваться до 1 ноября 2020 года», – говорится в сообщении банка.

В «Ощадбанке» также напомнили, что продолжается перевыпуск карт по графику, и они доставляются в отделения.

«Если вы получили СМС-сообщение от "Ощадбанка", то ваша перевыпущенная карта уже в отделении. Если вы не смогли забрать свою новую карту в отделении, вы можете снимать средства и рассчитываться своей старой карточкой до 1 ноября 2020 года», – уточнили в банке.

Напомним, ранее действие просроченных во время карантина карт «Ощадбанка» для переселенцев продляли до 1 октября.

«Ощадбанк» также продлил мораторий на идентификацию ВПЛ – на период карантина плюс 60 дней после его официального прекращения.