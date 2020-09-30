RU
Все новости

Переселенцам: Срок действия карт «Ощадбанка» продлили до 1 ноября

30.09.20 17:24

«Ощадбанк» не будет блокировать до 1 ноября 2020 года карты внутренне перемещенных лиц, срок действия которых истек во время карантина. Об этом сегодня, 30 сентября, сообщила пресс-служба банка.

«Карты "Ощадбанка" для внутренне перемещенных лиц, обслуживающихся по тарифному пакету "Мій рахунок", и срок действия которых истекает во время карантина, не будут блокироваться до 1 ноября 2020 года», – говорится в сообщении банка.

В «Ощадбанке» также напомнили, что продолжается перевыпуск карт по графику, и они доставляются в отделения.

«Если вы получили СМС-сообщение от "Ощадбанка", то ваша перевыпущенная карта уже в отделении. Если вы не смогли забрать свою новую карту в отделении, вы можете снимать средства и рассчитываться своей старой карточкой до 1 ноября 2020 года», – уточнили в банке.

Напомним, ранее действие просроченных во время карантина карт «Ощадбанка» для переселенцев продляли до 1 октября.

«Ощадбанк» также продлил мораторий на идентификацию ВПЛ – на период карантина плюс 60 дней после его официального прекращения.

Подпишись на наш Telegram и Facebook и следи за самым важным!

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк